12 घंटे लगातार दौड़ लगाने वाले X MLA बलजीत यादव को ED ने क्यों किया गिरफ्तार? जानें पूरी इनसाइड स्टोरी

बलजीत यादव वही नेता हैं जिन्होंने युवाओं के हक और भ्रष्टाचार के खिलाफ जयपुर के सेंट्रल पार्क में सुबह से शाम तक बिना रुके दौड़ लगाकर सुर्खियां बटोरी थीं। उन्होंने अपने क्षेत्र में पोस्टर लगवाकर भ्रष्टाचार उजागर करने वालों को 51,000 रुपए का इनाम देने का वादा किया था। लेकिन आज विडंबना देखिए कि ईडी ने उन्हें खुद भ्रष्टाचार और MLA LAD फंड के दुरुपयोग के मामले में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।