12 घंटे लगातार दौड़ लगाने वाले X MLA बलजीत यादव को ED ने क्यों किया गिरफ्तार? जानें पूरी इनसाइड स्टोरी

पूर्व एमएलए बलजीत यादव काली शर्ट में, उन्होंने भ्रष्टाचारियों को पकड़वाने के लिए स्कीम भी रखी थी
ED Arrests Former MLA Baljeet Yadav: राजस्थान की राजनीति में 'काले कपड़ों' और 'अनोखे विरोध प्रदर्शनों' के लिए मशहूर बहरोड़ के पूर्व विधायक बलजीत यादव (Baljeet Yadav) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार रात दिल्ली-जयपुर हाईवे पर शाहजहांपुर टोल प्लाजा के पास से उन्हें हिरासत में लिया गया और रातभर चली लंबी पूछताछ के बाद जयपुर क्षेत्रीय इकाई ने उन्हें आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया।
बलजीत यादव वही नेता हैं जिन्होंने युवाओं के हक और भ्रष्टाचार के खिलाफ जयपुर के सेंट्रल पार्क में सुबह से शाम तक बिना रुके दौड़ लगाकर सुर्खियां बटोरी थीं। उन्होंने अपने क्षेत्र में पोस्टर लगवाकर भ्रष्टाचार उजागर करने वालों को 51,000 रुपए का इनाम देने का वादा किया था। लेकिन आज विडंबना देखिए कि ईडी ने उन्हें खुद भ्रष्टाचार और MLA LAD फंड के दुरुपयोग के मामले में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।
ईडी की जांच के अनुसार, मामला साल 2021-22 का है। बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र के 32 सरकारी स्कूलों के लिए बैडमिंटन और क्रिकेट किट खरीदने के नाम पर विधायक कोष से 3.72 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।
