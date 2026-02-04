अलवर चौपाटी के लिए फूड स्ट्रीट दुकानों की लॉटरी निकली, 42 स्टॉल आवंटित

नगर निगम को कुल 363 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 82 आवेदन जांच के बाद रिजेक्ट कर दिए गए। शेष 281 आवेदनों को लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया गया। कुल 42 फूड स्टॉल के लिए 11 अलग-अलग कैटेगरी में लॉटरी निकाली गई। इसके साथ ही 50 प्रतिशत आवेदकों की वेटिंग लिस्ट भी जारी की गई है, ताकि भविष्य में खाली होने की स्थिति में उन्हें मौका दिया जा सके।