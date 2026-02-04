4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अलवर चौपाटी के लिए फूड स्ट्रीट दुकानों की लॉटरी निकली, 42 स्टॉल आवंटित

Food Street 'Alwar Chowpatty' अलवर में स्ट्रीट फूड प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। नगर निगम की ओर से बुधवार को फूड स्ट्रीट दुकानों के आवंटन के लिए लॉटरी प्रक्रिया पूरी की गई।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Feb 04, 2026

Food Street 'Alwar Chowpatty' अलवर में स्ट्रीट फूड प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। नगर निगम की ओर से बुधवार को फूड स्ट्रीट दुकानों के आवंटन के लिए लॉटरी प्रक्रिया पूरी की गई। कृषि उपज मंडी के पीछे यूआईटी की ओर से निर्मित आधुनिक फूड स्ट्रीट ‘अलवर चौपाटी’ को शहर का नया फूड हब बनाया जा रहा है, जहां एक ही स्थान पर विभिन्न व्यंजनों का स्वाद मिलेगा।

नगर निगम को कुल 363 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 82 आवेदन जांच के बाद रिजेक्ट कर दिए गए। शेष 281 आवेदनों को लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया गया। कुल 42 फूड स्टॉल के लिए 11 अलग-अलग कैटेगरी में लॉटरी निकाली गई। इसके साथ ही 50 प्रतिशत आवेदकों की वेटिंग लिस्ट भी जारी की गई है, ताकि भविष्य में खाली होने की स्थिति में उन्हें मौका दिया जा सके।

नगर निगम द्वारा जारी डिजाइन के अनुसार ही दुकानदारों को अपने फूड स्टॉल का निर्माण करना होगा। लॉटरी में चयनित आवेदकों को 15 दिनों के भीतर तय राशि जमा करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा स्टॉल वेटिंग लिस्ट में शामिल आवेदकों को आवंटित कर दिए जाएंगे।

अलवर चौपाटी में बैठने की समुचित व्यवस्था, स्वच्छ वातावरण और व्यवस्थित फूड स्टॉल होंगे। यह फूड स्ट्रीट अस्थायी रूप से दो वर्षों के लिए संचालित की जाएगी, जिससे शहर के लोगों को एक आधुनिक और साफ-सुथरा स्ट्रीट फूड अनुभव मिल सकेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Feb 2026 02:16 pm

Published on:

04 Feb 2026 02:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर चौपाटी के लिए फूड स्ट्रीट दुकानों की लॉटरी निकली, 42 स्टॉल आवंटित

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

1.21 लाख करोड़ रुपए के एमओयू, निवेश सिर्फ 10 हजार 590 करोड़ रुपए 

अलवर

कैंसर के हालात चिंताजनक, 15 हजार से ज्यादा मरीज जूझ रहे

अलवर

इस महीने करीब एक दर्जन शादी के शुभ मुहूर्त, ग्लोबल कनेक्शन से बढ़ी डिमांड

अलवर

Alwar News: ऑटो पार्ट्स उद्योग को मिली संजीवनी, हर साल 15 करोड़ रुपए का माल अमरीका होता था सप्लाई

अलवर

ईडी के शिकंजे में बलजीत यादव… रात 8 बजे कार को टोल प्लाजा पर रोका, जयपुर में दिखाई गिरफ्तारी

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.