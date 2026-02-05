बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटा विभाग, प्रश्न-पत्रों का वितरण आज

अलवर/नौगांवा. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होंगी। इन परीक्षाओं की तैयारियां शिक्षा विभाग ने पूरी कर ली है।जिला शिक्षा अधिकारी महेश मेहता के अनुसार प्रश्न-पत्रों का वितरण गुरुवार सुबह 8 बजे से राजकीय यशवंत उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर में होगा। जिले में कुल 203 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इन केंद्रों के लिए प्रश्न-पत्रों का संग्रहण और वितरण व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। प्रश्न-पत्रों को सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों और राजपत्रित अधिकारियों की मौजूदगी में बंद वाहनों के माध्यम से संबंधित परीक्षा केंद्रों के नजदीकी थानों में पहुंचाया जाएगा। थानों में पहले से नियुक्त राजपत्रित पेपर समन्वयक की उपस्थिति में पैकेटों का मिलान किया जाएगा। इसके बाद प्रश्न-पत्रों को सुरक्षित अलमारी में रखवाया जाएगा। परीक्षा के दिन केंद्र अधीक्षक परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले विषय अनुसार प्रश्न-पत्र प्राप्त कर सकेंगे।