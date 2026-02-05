सिलीसेढ़ झील पर 7 फरवरी को होगा अलवर बर्ड फेस्टिवल, ये होगी ख़ास बात 

बर्ड फेस्टिवल के तहत झील क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों का अवलोकन, बर्ड वॉचिंग गतिविधियां और प्रकृति संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सिलीसेढ़ झील हर वर्ष सर्दियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल बनती है, जिससे यह क्षेत्र पक्षी प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। विभाग के अनुसार यह बर्ड फेस्टिवल अलवर को इको-टूरिज्म के नक्शे पर नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा और आमजन को प्रकृति से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा।