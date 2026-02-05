खैरथल-तिजारा: 25 जिला परिषद वार्डों से चुना जाएगा पहला जिला प्रमुख, 180 बनेंगे सरंपच

खैरथल-तिजारा जिले के गठन के बाद यह ऐतिहासिक अवसर होगा, जब जिले का अपना जिला प्रमुख चुना जाएगा। इससे न केवल प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया मजबूत होगी, बल्कि जनप्रतिनिधियों की सीधी भागीदारी से विकास योजनाएं अधिक प्रभावी ढंग से धरातल पर उतर सकेंगी।