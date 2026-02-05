बहरोड़ में दर्दनाक हादसा: जर्जर भवनों के कागजी सर्वे पर सवाल…

बहरोड़ के लोगों को भी यह बात समझ लेनी चाहिए कि सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। जनता के कहने से ही यदि सख्त कार्रवाईयां हो जातीं, तो ऐसी घटनाएं कब की रुक जातीं। यह घटना जर्जर भवनों के कागजी सर्वे पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। यह प्रदेश के उन तमाम शहरों-कस्बों व गांवों की शहरी निकायों के लिए भी सबक है, जहां ऐसे न जाने कितने जानलेवा भवन मौत का फन फैलाए खड़े हैं। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोटपूतली-बहरोड़ की जिला कलक्टर इस घटना को लेकर कोई बड़ा एक्शन लेंगी?