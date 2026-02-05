राजस्थान के इस शहर में बन रहा पहला ऐसा फोरलेन ओवरब्रिज, जहां नीचे अंडरपास भी रहेगा; जल्द मिलेगी ट्रैफिक से राहत

इस फाटक से हर दिन 15 हजार से ज्यादा वाहन निकलते हैं। भिवाड़ी मार्ग से शहर आने वाले वाहन चालकों के साथ—साथ फाटक के नजदीकी क्षेत्रों के लोग भी यहीं से निकलते है। यहां से हर दिन 30 से ज्यादा ट्रेनें गुजरती हैं। ऐसे में यहां अक्सर जाम के हालात बन जाते हैं। लेकिन, फोरलेन ओवरब्रिज बनने के बाद लाखों लोगों को राहत मिलेगी।