5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

राजस्थान के इस शहर में बन रहा पहला ऐसा फोरलेन ओवरब्रिज, जहां नीचे अंडरपास भी रहेगा; जल्द मिलेगी ट्रैफिक से राहत

Rajasthan Overbridge: राजस्थान के अलवर जिले में हसन खां मेवात नगर डबल फाटक पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज का स्वरूप दिखने लगा है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Anil Prajapat

Feb 05, 2026

अलवर। राजस्थान के अलवर जिले में हसन खां मेवात नगर डबल फाटक पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज का स्वरूप दिखने लगा है। यहां पिलर्स के निर्माण के बाद कास्टिंग का काम शुरू हो गया है।

यह अलवर शहर का पहला फोरलेन पुल होगा, जिसके नीचे अंडरपास भी बनाया जा रहा है, जिससे छोटे वाहनों को सहूलियत मिलेगी। इसके निर्माण पर 62 लाख की लागत आएगी।

2 साल से चल रहा ओवरब्रिज का काम

बता दें कि अलवर शहर में हसन खां मेवात नगर डबल फाटक पर पिछले दो साल से ओवरब्रिज बनने का काम चल रहा है। पुल बनाने के काम पीडब्ल्यूडी की देखरेख में हो रहा है। माना जा रहा है कि इस वर्ष शहरवासियों का ओवरब्रिज पर आवागमन शुरू हो जाएगा।

लाखों लोगों को मिलेगी राहत

इस फाटक से हर दिन 15 हजार से ज्यादा वाहन निकलते हैं। भिवाड़ी मार्ग से शहर आने वाले वाहन चालकों के साथ—साथ फाटक के नजदीकी क्षेत्रों के लोग भी यहीं से निकलते है। यहां से हर दिन 30 से ज्यादा ट्रेनें गुजरती हैं। ऐसे में यहां अक्सर जाम के हालात बन जाते हैं। लेकिन, फोरलेन ओवरब्रिज बनने के बाद लाखों लोगों को राहत मिलेगी।

फोरलेन ओवरब्रिज के नीचे अंडरपास भी बनेगा

फोरलेन ओवरब्रिज के नीचे से अंडरपास भी बनेगा। अलवर का यह पहला पुल होगा, जिसके नीचे अंडरपास भी होगा। छोटे वाहनों के लिए अंडरपास की सुविधा होगी और बड़े वाहनों के लिए पुल रहेगा।

ये भी पढ़ें

राजस्थान बन रहा नशे का गढ़, खेत-तबेलों और फार्महाउसों में बन रही MD ड्रग्स; हर छठे दिन पकड़ी जा रही फैक्टरी
जयपुर
Rajasthan synthetic drugs

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Feb 2026 11:51 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / राजस्थान के इस शहर में बन रहा पहला ऐसा फोरलेन ओवरब्रिज, जहां नीचे अंडरपास भी रहेगा; जल्द मिलेगी ट्रैफिक से राहत

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

CTET Exam: परीक्षा 7 व 8 फरवरी को, दिल्ली से स्पेशल टीम करेगी निगरानी 

अलवर

राजस्थान में दर्दनाक हादसा: मकान का छज्जा गिरने से जुड़वा बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे युवक की मौत

behror hadsa
अलवर

Alwar News: ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 7.20 लाख की ठगी

अलवर

अलवर नगर निगम में बढ़ सकते हैं एससी के दो वार्ड बढ़े

अलवर

अब कैसी दिखेगी 'अक्शु की मुस्कान', टॉफी चबाते ही मुंह फटा, 100 टांके आए, 3 साल की मासूम को टाफी देने वाला दुकानदार गिरफ्तार

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.