ग्राम उत्थान शिविर: किसानों और आमजन को मिल रहा सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ

अलवर जिले में किसानों व आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से गिरदावरी सर्किल स्तर पर विशेष ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से विभिन्न विभागों की जनहितैषी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को मौके पर ही प्रदान किया जा रहा है। शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान करवा रहे हैं।