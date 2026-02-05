5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

कोर्ट ने सुलझाया क्षेत्राधिकार का मामला, अब सदर थाना ने शुरू की जांच

अलवर शहर से सटे एक ग्रामीण क्षेत्र में दो साल पुराने मारपीट व लूट के मामले की पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर फिर से जांच शुरू की है। घटना 18 जुलाई, 2023 की है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Umesh Sharma

Feb 05, 2026

अलवर शहर से सटे एक ग्रामीण क्षेत्र में दो साल पुराने मारपीट व लूट के मामले की पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर फिर से जांच शुरू की है। घटना 18 जुलाई, 2023 की है। यह मामला उद्योग नगर और सदर थाने के क्षेत्राधिकार के विवाद के बाद कोर्ट में गया, जिसके बाद 29 जुलाई, 2025 को कोर्ट के आदेश पर सदर थाना पुलिस ने मामले को दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी है।

पीड़ित राहुल शर्मा पुत्र महेशचंद शर्मा निवासी अंबेडकर नगर ने 18 जुलाई, 2023 को शिकायत दी थी कि उसकी मदनपुरी में कपड़ों की दुकान है। उसकी दुकान पर झोपड़ी निवासी शारूप खान आया, तो उधारी के 900 रुपए मांगे। इस पर शारूप ने आक्रोशित होकर उसके साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद अपने साथियों को बुलाकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।

इस दौरान बचाव में आए उसके बड़े भाई कमल पर भी हमला कर दिया, जिससे उसके हाथ में गंभीर चोट लगी। आरोपियों ने दुकान के गल्ले से करीब 11 हजार 500 रुपए लूट लिए और दुकान दोबारा खोलने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। मामले में उसने उद्योग नगर थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन बाद में अंतिम रिपोर्ट पेश कर मामला सदर थाने के अधिकार क्षेत्र का बताया। जिसके बाद वह अदालत पहुंचा, तो न्यायालय ने प्रकरण सही थाने में ट्रांसर्फर कर जांच के आदेश दिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Feb 2026 04:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / कोर्ट ने सुलझाया क्षेत्राधिकार का मामला, अब सदर थाना ने शुरू की जांच

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ग्राम उत्थान शिविर: किसानों और आमजन को मिल रहा सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ

अलवर

बहरोड़ में दर्दनाक हादसा: जर्जर भवनों के कागजी सर्वे पर सवाल…

अलवर

सिलीसेढ़ झील पर 7 फरवरी को होगा अलवर बर्ड फेस्टिवल, ये होगी ख़ास बात 

अलवर

खैरथल-तिजारा: 25 जिला परिषद वार्डों से चुना जाएगा पहला जिला प्रमुख, 180 बनेंगे सरंपच

Panchayat elections in Rajasthan
अलवर

CTET Exam: परीक्षा 7 व 8 फरवरी को, दिल्ली से स्पेशल टीम करेगी निगरानी 

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.