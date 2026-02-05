कोर्ट ने सुलझाया क्षेत्राधिकार का मामला, अब सदर थाना ने शुरू की जांच

इस दौरान बचाव में आए उसके बड़े भाई कमल पर भी हमला कर दिया, जिससे उसके हाथ में गंभीर चोट लगी। आरोपियों ने दुकान के गल्ले से करीब 11 हजार 500 रुपए लूट लिए और दुकान दोबारा खोलने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। मामले में उसने उद्योग नगर थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन बाद में अंतिम रिपोर्ट पेश कर मामला सदर थाने के अधिकार क्षेत्र का बताया। जिसके बाद वह अदालत पहुंचा, तो न्यायालय ने प्रकरण सही थाने में ट्रांसर्फर कर जांच के आदेश दिए।