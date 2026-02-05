Alwar News: ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 7.20 लाख की ठगी

आरोपियों ने बताया कि 50 हजार रुपए के निवेश पर प्रतिमाह 2500 रुपए का लाभ मिलेगा। बाद में नई योजना आने की बात कहकर 25 हजार रुपए के निवेश पर प्रतिमाह 7 हजार रुपए देने का दावा किया गया। इन योजनाओं से प्रभावित होकर नरेश गुप्ता ने 16 फरवरी से 2 मार्च 2025 के बीच अलग-अलग किश्तों में कुल 7 लाख 20 हजार रुपए निवेश कर दिए। इस दौरान आरोपियों ने 35 दिन में निवेश की राशि लाभ सहित लौटाने का भरोसा भी दिया था।