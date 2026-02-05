5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar News: ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 7.20 लाख की ठगी

अलवर शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 7.20 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Feb 05, 2026

representative picture (patrika)

अलवर शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 7.20 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित नरेश गुप्ता पुत्र मंगतूराम गुप्ता निवासी शिवाजी पार्क ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसने ऑनलाइन शेयर मार्केट क्लासेज ज्वॉइन की थी। इसी दौरान आरोपी शीतल अविनाश जगदाले निवासी महाराष्ट्र तथा उसके सहयोगी हिमांशु और दीपक सहित अन्य लोगों ने उसे लुभावने ऑफर दिए। 

7 हजार रुपए देने का दावा

आरोपियों ने बताया कि 50 हजार रुपए के निवेश पर प्रतिमाह 2500 रुपए का लाभ मिलेगा। बाद में नई योजना आने की बात कहकर 25 हजार रुपए के निवेश पर प्रतिमाह 7 हजार रुपए देने का दावा किया गया। इन योजनाओं से प्रभावित होकर नरेश गुप्ता ने 16 फरवरी से 2 मार्च 2025 के बीच अलग-अलग किश्तों में कुल 7 लाख 20 हजार रुपए निवेश कर दिए। इस दौरान आरोपियों ने 35 दिन में निवेश की राशि लाभ सहित लौटाने का भरोसा भी दिया था।

राशि नहीं मिली, ठगी का खुलासा

पीड़ित के अनुसार तय समय बीत जाने के बावजूद न तो लाभ मिला और न ही मूल राशि लौटाई गई। इसके बाद उसे ठगी का एहसास हुआ। मामले में शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने जीरो एफआइआर दर्ज कर प्रकरण को जांच व आगे की कार्रवाई के लिए महाराष्ट्र भेज दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Feb 2026 11:39 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar News: ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 7.20 लाख की ठगी

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

CTET Exam: परीक्षा 7 व 8 फरवरी को, दिल्ली से स्पेशल टीम करेगी निगरानी 

अलवर

राजस्थान के इस शहर में बन रहा पहला ऐसा फोरलेन ओवरब्रिज, जहां नीचे अंडरपास भी रहेगा; जल्द मिलेगी ट्रैफिक से राहत

अलवर

राजस्थान में दर्दनाक हादसा: मकान का छज्जा गिरने से जुड़वा बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे युवक की मौत

behror hadsa
अलवर

अलवर नगर निगम में बढ़ सकते हैं एससी के दो वार्ड बढ़े

अलवर

अब कैसी दिखेगी 'अक्शु की मुस्कान', टॉफी चबाते ही मुंह फटा, 100 टांके आए, 3 साल की मासूम को टाफी देने वाला दुकानदार गिरफ्तार

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.