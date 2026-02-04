सचिन पायलट बोले- आप पटाखे क्यों चला रहे हैं? मैं शोकसभा में जा रहा हूं

सचिन पायलट का स्वागत करते कांग्रेस कार्यकर्ता। फोटो पत्रिका
बानसूर (अलवर)। आप पटाखे क्यों चला रहे हैं? मैं शोकसभा में जा रहा हूं। यह गलत बात है…. यह बात पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं से कही। हुआ यूं कि सचिन पायलट मंगलवार देर शाम पूर्व मंत्री हेमसिंह भड़ाना के निधन पर आयोजित शोकसभा में शामिल होने किशनगढ़बास जा रहे थे।
बानसूर कस्बे के स्वास्तिया हनुमान मंदिर के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट का स्वागत किया और पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए। कुछ कार्यकर्ताओं ने पायलट के स्वागत के लिए पटाखे भी चलाए।
इस पर सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं से कहा कि किसी की मौत हो जाए और हम वहां बैठने जा रहे हैं। यहां रुककर राम-राम करना अलग बात है, लेकिन आप लोग पटाखे चला रहे हो। आप ऐसे ही राम-राम कर लो। मैं दोबारा आ जाऊंगा, लेकिन ऐसे मत करो।
इसके बाद कार्यकर्ताओं ने अपनी गलती स्वीकार की और आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने की बात कही। इस मौके पर पूर्व उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, ब्लॉक अध्यक्ष भीम सिंह गुर्जर, रणबीर डोई, सांवत चनेजा, मुकेश सैनी, राजेश सैनी, सरजीत यादव, रामस्वरूप मुक्कड़, भूप ठेकेदार, महेन्द्र पहलवान, रामसिंह बैंसला, महेन्द्र ढाकला सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।
