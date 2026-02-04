कैंसर के हालात चिंताजनक, 15 हजार से ज्यादा मरीज जूझ रहे

अलवर. जिले में कैंसर के मरीजों की संख्या चिंताजनक गति से बढ़ रही है। वर्ष 2021 में अलवर के सामान्य अस्पताल में कैंसर यूनिट की शुरुआत के बाद से अब तक 22 हजार 565 कैंसर मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंच चुके हैं। हर साल मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अस्पताल के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2021 में कैंसर मरीजों की संख्या 1067 थी, जो 2022 में बढ़कर 2883 हो गई। कैंसर की रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2023 में यह आंकड़ा उछलकर 9129 तक पहुंच गया। वहीं, 2025 में कैंसर मरीजों की संख्या 15 हजार का आंकड़ा पार कर चुकी है।