इस महीने करीब एक दर्जन शादी के शुभ मुहूर्त, ग्लोबल कनेक्शन से बढ़ी डिमांड

जनवरी माह में मलमास और शुक्र अस्त होने के कारण शादी-ब्याह सीमित रहे, लेकिन फरवरी की शुरुआत के साथ ही विवाह सीजन पूरे जोर पर लौट आया है। फरवरी माह में एक दर्जन से अधिक वैवाहिक मुहूर्त होने के कारण न केवल शहर का स्थानीय बाजार गुलजार हो गया है, बल्कि इससे जुड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कारोबार को भी गति मिलने की उम्मीद है।