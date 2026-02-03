इन 86 बांधों की सफाई व मरम्मत पर खर्च होंगे 55.26 करोड़ रुपए

विभागीय जानकारी के अनुसार थानागाजी ब्लॉक के 2, कठूमर और लक्ष्मणगढ़ के 5-5, रैणी के 13, राजगढ़ के 12, नीमराणा व मुंडावर के 3-3, किशनगढ़बास के 14, तिजारा के 17, रामगढ़ के 7, उमरैण के 3 तथा बानसूर और मालाखेड़ा ब्लॉक के 1-1 बांध की सफाई और मरम्मत की जाएगी। इस योजना से न केवल सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि भूजल स्तर बढ़ाने और मानसून के पानी के बेहतर संरक्षण में भी मदद मिलेगी।