Rajasthan: पैतृक गांव में हुआ पूर्व कैबिनेट मंत्री भड़ाना का अंतिम संस्कार, बिजनेसमैन बेटे ने दी मुखाग्नि, उमड़ा भारी जनसैलाब

भड़ाना का अंतिम संस्कार पैतृक गांव किशनगढ़बास के भगेरी कलां में किया गया। ज्येष्ठ पुत्र धीरेंद्र भड़ाना ने मुखाग्नि दी। इस दौरान गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, वन राज्य मंत्री संजय शर्मा, तिजारा विधायक महंत बालक नाथ योगी, रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, बहरोड़ विधायक डॉ. जसवंत यादव, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, पूर्व विधायक रामहेत यादव, जयराम जाटव, ज्ञानदेव आहूजा, सरस डेयरी चेयरमैन नितिन सांगवान, कांग्रेस जिलाध्यक्ष बलराम यादव व प्रकाश गंगावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत, महासिंह चौधरी, बन्नाराम मीणा, इंद्र यादव, मनीष शर्मा सहित कई लोग उपस्थित रहे।