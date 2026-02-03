अलवर में कैफे पर पुलिस की दबिश, 8 युवक गिरफ्तार

कोतवाली थाने के एएसआई होशियार सिंह ने बताया कि स्कीम नंबर 2 स्थित ग्रीन पार्क कैफे व ओवरब्रिज के नीचे संचालित रॉयल रोज कैफे पर दबिश की कार्रवाई की गई। इनमें मौके से 8 युवकों को शांतिभंग की धाराओं में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हवासिंह, आकाश, देवेन्द्र, बालाराम, सचिन, भूपेश, सिद्धार्थ धामाणी और कालूराम सैनी शामिल हैं।