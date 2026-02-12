Alwar News: पड़ोसी विवाहिता महिला पर नाबालिक लडके को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप, मोबाइल भी बंद

इसी दौरान परिवार को जानकारी मिली कि पड़ोस में रहने वाली एक विवाहिता भी उसी रात से घर से गायब है। इस पर संदेह गहराया कि महिला ही उनके बेटे को अपने साथ ले गई है। परिजनों का कहना है कि नाबालिग अपने साथ मोबाइल फोन भी ले गया था, लेकिन वह पिछले तीन महीनों से बंद आ रहा है। नाबालिग दो भाइयों में बड़ा है। उसके लापता होने के बाद से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तलाश जारी है।