सरिस्का टाइगर रिजर्व की वन भूमि पर कब्जों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी

डीएफओ सहारण ने स्पष्ट किया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व की जमीन पर केवल वन्यजीवों का अधिकार है और किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा नियमों के विपरीत है। यदि वन भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है, तो उसे हटाया जाना अनिवार्य होगा। वर्तमान में प्रशासन द्वारा सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र की करीब 60 हजार हेक्टेयर भूमि में से लगभग 55 हजार हेक्टेयर भूमि को विधिवत रूप से रिजर्व के नाम दर्ज किया जा चुका है, जबकि करीब 5 हजार हेक्टेयर भूमि का रिकॉर्ड अभी शेष है।