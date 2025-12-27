राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर पहले दौर की वार्ता विफल

राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले चल रहे आंदोलन के दौरान शनिवार को कांदोली बाईपास पर आयोजित सभा के बीच उपखंड प्रशासन वार्ता के लिए मौके पर पहुंचा। हालांकि आंदोलन कर रहे लोगों और प्रशासन के बीच हुआ पहला दौर की वार्ता विफल रहा। वार्ता के दौरान राजगढ़ एसडीएम सीमा मीना, रैणी एसडीएम हकरेश तथा डीएसपी मनीषा मीना सहित राजगढ़, रैणी व टहला क्षेत्र का अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा।