अलवर

राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर पहले दौर की वार्ता विफल

राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले चल रहे आंदोलन के दौरान शनिवार को कांदोली बाईपास पर आयोजित सभा के बीच उपखंड प्रशासन वार्ता के लिए मौके पर पहुंचा।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Dec 27, 2025

राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले चल रहे आंदोलन के दौरान शनिवार को कांदोली बाईपास पर आयोजित सभा के बीच उपखंड प्रशासन वार्ता के लिए मौके पर पहुंचा। हालांकि आंदोलन कर रहे लोगों और प्रशासन के बीच हुआ पहला दौर की वार्ता विफल रहा। वार्ता के दौरान राजगढ़ एसडीएम सीमा मीना, रैणी एसडीएम हकरेश तथा डीएसपी मनीषा मीना सहित राजगढ़, रैणी व टहला क्षेत्र का अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा।


ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि वे केवल मौखिक आश्वासन नहीं, बल्कि जिला कलेक्टर को मौके पर बुलाकर केन्द्रीय विद्यालय से संबंधित आवंटन निरस्त करने का लिखित आश्वासन चाहते हैं। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलनकारियों ने राजगढ़–अलवर सड़क मार्ग पर स्थित कांदोली चौकी की ओर कूच कर दिया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेट लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात प्रभावित हुआ।

इधर, कोठीनारायणपुर चौकी के समीप महिलाओं ने धरना शुरू कर दिया। महिलाओं ने भी केन्द्रीय विद्यालय की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर पहुंची डीएसपी मनीषा मीना ने महिलाओं और आंदोलनकारियों से बातचीत कर स्थिति को शांत करने का प्रयास किया और समझाइश दी। देर शाम तक आंदोलन शांतिपूर्ण लेकिन तनावपूर्ण बना रहा।

Published on:

27 Dec 2025 04:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर पहले दौर की वार्ता विफल

