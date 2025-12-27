27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अलवर में कांग्रेस का ‘अरावली बचाओ अभियान’, सिर मुंडवा कर पहुंच रहे युवक

अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर कांग्रेस की ओर से अलवर में शुरू किए गए ‘अरावली बचाओ अभियान’ के तहत शनिवार को को कटी घाटी में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Dec 27, 2025

अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर कांग्रेस की ओर से अलवर में शुरू किए गए ‘अरावली बचाओ अभियान’ के तहत शनिवार को को कटी घाटी में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। अभियान के अंतर्गत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कटी घाटी पहुंचे और अरावली की पहाड़ियों पर चढ़कर हाथों में ‘अरावली बचाओ’ लिखे झंडों के साथ विरोध दर्ज कराया।

अभियान में युवाओं की भागीदारी विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रही। कई युवा कार्यकर्ता सिर मुंडवाकर पहुंचे और अपने सिर पर ‘अरावली बचाओ’ लिखवाकर विरोध जताया। यह प्रतीकात्मक प्रदर्शन अरावली को बचाने के संकल्प के रूप में देखा गया, जिसने आंदोलन को और अधिक धार दी।


कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह तथा राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नेताओं की उपस्थिति से कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया और बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर जुटे। वक्ताओं ने अरावली में हो रहे अवैध खनन और पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर चिंता जताई।


कार्यक्रम स्थल पर मीणा संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। मीनावटी लोकगीतों की प्रस्तुति हुई, वहीं डीजे की धुनों पर युवा कार्यकर्ताओं ने नृत्य कर माहौल को उत्सवमय बना दिया। पारंपरिक सांस्कृतिक रंगों और राजनीतिक संदेश के इस संगम ने अभियान को अलग पहचान दी।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अरावली को मिटाने की साजिश रची जा रही है। बड़े लोग विदेश चले जाएंगे, लेकिन नुकसान स्थानीय लोगों को उठाना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी कीमत पर अरावली को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा और यह संघर्ष जारी रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Dec 2025 03:54 pm

Published on:

27 Dec 2025 03:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर में कांग्रेस का ‘अरावली बचाओ अभियान’, सिर मुंडवा कर पहुंच रहे युवक

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर पहले दौर की वार्ता विफल

अलवर

New Year Celebration: नए साल के जश्न की तैयारियां, सिलीसेढ़ में 2 जनवरी तक बुकिंग फुल, सरिस्का भी खचाखच

Siliserh-Lake
अलवर

केन्द्रीय विद्यालय की मांग को लेकर राजगढ़ चौथे दिन भी बंद

अलवर

स्कूलों में अवकाश, आंगनबाड़ी केंद्र अब भी खुले, सवाल-क्या इन बच्चों को नहीं लगती सर्दी

अलवर

पटरी पार क्षेत्र के निवासियों को विकास की एक और सौगात

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.