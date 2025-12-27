अलवर में कांग्रेस का ‘अरावली बचाओ अभियान’, सिर मुंडवा कर पहुंच रहे युवक



कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह तथा राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नेताओं की उपस्थिति से कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया और बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर जुटे। वक्ताओं ने अरावली में हो रहे अवैध खनन और पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर चिंता जताई।