National Farmers Day: अलवर के किसानों-पशुपालकों को बड़ी सौगात, विभिन्न योजनाओं के तहत करोड़ों की सहायता राशि हस्तांतरित

अलवर। राष्ट्रीय किसान दिवस पर मंगलवार को मिनी सचिवालय स्थित कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। मेड़ता सिटी (नागौर) में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का वीसी के माध्यम से लाइव प्रसारण किया गया।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले के 758 किसानों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 2 करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की। अतिथियों द्वारा तारबंदी योजना के तहत कृषक मदनलाल एवं सुखबीर सिंह, फार्म पॉन्ड योजना के अंतर्गत सरदार सिंह तथा फव्वारा संयंत्र योजना में रामेश्वर दयाल एवं लखदीर सिंह को वित्तीय स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक पीसी मीणा ने बताया कि कृषि विभाग की योजनाओं- तारबंदी, फार्म पॉन्ड, पाइपलाइन एवं कृषि यंत्र के तहत 657 किसानों को 1.89 करोड़ रुपए तथा उद्यान विभाग की ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर एवं स्प्रिंकलर योजनाओं में 101 किसानों को 16.13 लाख रुपए की सहायता दी गई।
कार्यक्रम में रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम मुकेश कायथवाल, जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, सहकारिता उप रजिस्ट्रार गुलाबचंद मीणा, उद्यान विभाग के उप निदेशक केएल मीणा, पशुपालन विभाग के उप निदेशक मुरारीलाल मीणा, नरेश गोयल सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अधीन मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 26,299 पशुपालकों को 7 करोड़ 99 लाख 60 हजार 940 रुपए की अनुदान राशि हस्तांतरित की गई। साथ ही किसानों को कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई।
