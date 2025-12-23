National Farmers Day: अलवर के किसानों-पशुपालकों को बड़ी सौगात, विभिन्न योजनाओं के तहत करोड़ों की सहायता राशि हस्तांतरित

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले के 758 किसानों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 2 करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की। अतिथियों द्वारा तारबंदी योजना के तहत कृषक मदनलाल एवं सुखबीर सिंह, फार्म पॉन्ड योजना के अंतर्गत सरदार सिंह तथा फव्वारा संयंत्र योजना में रामेश्वर दयाल एवं लखदीर सिंह को वित्तीय स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए।