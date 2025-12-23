23 दिसंबर 2025,

जोधपुर

JNVU Jodhpur: पेंशनर्स से धक्का-मुक्की में कुलपति गिरे, घुटना व दोनों हाथों की कोहनी में फ्रैक्चर

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में पेंशनर्स के विरोध के दौरान बड़ा घटनाक्रम सामने आया। धक्का-मुक्की में कुलपति प्रो. पवन कुमार शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एमडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया।

less than 1 minute read
जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 23, 2025

एमडीएम अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में भर्ती कुलपति। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में मंगलवार को तीन महीने से पेंशन नहीं मिलने को लेकर पेंशनर्स ने आम सभा की। कुलपति प्रो. पवन कुमार शर्मा जब विवि के केंद्रीय कार्यालय से जाने लगे तो पेंशनर्स उनकी गाड़ी के आगे आ गए। इस दौरान कुलपति गाड़ी से उतरकर विरोध जताने लगे।

एमडीएम अस्पताल पहुंचाया

पेंशनर्स की संख्या 150 से अधिक थी। धक्का-मुक्की के दौरान कुलपति गिर पड़े। विवि प्रशासन ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें एमडीएम अस्पताल पहुंचाया। एक्स-रे जांच में कुलपति के बाएं पैर के घुटने में फ्रैक्चर पाया गया। साथ ही दोनों हाथों की कोहनियों (रेडियस हड्डी) में भी फ्रैक्चर हुआ है। कंधे, मुंह और हाथ पर भी चोटें आई हैं। पैर और दोनों हाथों पर प्लास्टर बांधकर उन्हें ट्रोमा सेंटर के आईसीयू में भर्ती किया गया है।

अस्पताल पहुंचे पुलिस कमिश्नर

बुधवार को उनके घुटने का ऑपरेशन किया जाएगा, जिसमें तार और स्क्रू लगाए जाएंगे। चिकित्सकों ने उन्हें एक माह तक बेड रेस्ट की सलाह दी है। शाम को पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश भी ट्रोमा सेंटर पहुंचे और उनकी कुशलक्षेम पूछी। पुलिस ने पेंशनर्स सोसायटी के अध्यक्ष प्रो. रामनिवास शर्मा, संयोजक अशोक व्यास और एक अन्य पेंशनर रामदत्त हर्ष को हिरासत में लिया। भगत की कोठी पुलिस थाने के बाहर देर शाम तक पेंशनर्स धरने पर बैठे रहे।

Published on:

23 Dec 2025 06:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / JNVU Jodhpur: पेंशनर्स से धक्का-मुक्की में कुलपति गिरे, घुटना व दोनों हाथों की कोहनी में फ्रैक्चर

