26 साल बाद मिला इंसाफ: ट्रक हादसे में टूटे थे मासूम के पैर, अब राजस्थान हाईकोर्ट ने 1 लाख के मुआवजे को किया 15 लाख

जोधपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय ने 26 साल पुराने एक सड़क हादसे के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक सात साल के बच्चे (अब वयस्क) को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को 1.06 लाख से बढ़ाकर 15.15 लाख कर दिया है। अदालत ने माना कि दो दशक पहले ट्रिब्यूनल द्वारा तय किया गया मुआवजा पीड़ित को हुई गंभीर शारीरिक क्षति और उसके जीवन भर के संघर्ष के सामने बेहद कम था।