Success Story: सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जारी, जोधपुर के ‘होनहारों’ का शानदार प्रदर्शन, बताया अपना सक्सेज मंत्र

पढ़ाई के साथ ध्यान और योग

बीआर बिड़ला स्कूल के तुषार लखेरा ने 98.20 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तुषार ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित मेहनत और परिवार के मार्गदर्शन को दिया। उन्होंने बताया कि रोजाना करीब 6 घंटे पढ़ाई करता था। उनके बड़े भाई आइआइटी बॉम्बे में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने उनकी पढ़ाई में काफी मदद की। जब भी दबाव महसूस होता था, वे आंखें बंद कर ध्यान और योग करते थे, इससे काफी राहत मिलती थी। तुषार ने बताया कि वे आगे साइंस स्ट्रीम लेकर 12वीं की तैयारी मजबूत करना चाहते हैं, ताकि भविष्य में कुछ बड़ा हासिल कर सकें।