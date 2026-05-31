Jodhpur Storm: तेज अंधड़ की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, ऊपर गिरा विशालकाय पेड़

जोधपुर। जिले सहित पश्चिमी राजस्थान में शनिवार शाम आए भीषण अंधड़ और धूलभरी आंधी ने भारी तबाही मचाई। तेज हवाओं की चपेट में आने से भोपालगढ़ क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि हजारों बिजली पोल, ट्रांसफार्मर और विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त होने से कई इलाकों में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। मौसम विभाग के अनुसार कई स्थानों पर हवा की रफ्तार 98 किलोमीटर प्रति घंटे तक दर्ज की गई।