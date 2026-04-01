CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई ने 10वीं का रिजल्ट जारी किया, बेटियां अव्वल, अजमेर रीजन टॉप-10 में नीचे खिसका

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अजमेर। सीबीएसई ने दसवीं का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया। बेटियां एक बार फिर टॉप पर रही हैं। सीबीएसई के इतिहास में पहली बार अप्रेल में परिणाम जारी किया गया है। देश में अजमेर रीजन का दसवीं का परिणाम 94.78 प्रतिशत (पिछले साल 95.44 प्रतिशत) रहा है। पिछले साल के मुकाबले परिणाम में 0.66 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
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अजमेर रीजन 94.78 प्रतिशत के साथ देश में दसवें स्थान पर रहा है। पिछले साल 95.44 प्रतिशत के साथ रीजन छठे स्थान पर था। इस बार यह चार पायदान नीचे लुढ़क गया है। जबकि 2024 में यह पांचवें स्थान पर रहा था।
सीबीएसई की दसवीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की गई थीं। सीबीएसई ने इस बार भी टॉपर्स की मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है। दसवीं के विद्यार्थियों की अंकतालिका और माइग्रेशन सर्टिफिकेट डिजिटल लॉकर में भेजे जाएंगे। विद्यार्थी पिन नंबर, आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉकर का उपयोग कर सकेंगे।
दसवीं की टर्म-2 परीक्षा मई में होगी। इसमें अधिकतम 3 विषयों में सुधार का अवसर मिलेगा। इसके अलावा 2 विषयों में फेल छात्रों को कंपार्टमेंट श्रेणी में रखा गया है। तीन या उससे अधिक विषयों में फेल छात्रों को 2027 की मुख्य परीक्षा देनी होगी।
कुल पंजीकृत विद्यार्थी: 98 हजार 779
परीक्षा में बैठे कुल विद्यार्थी: 98 हजार 529
परीक्षा में बैठे छात्र: 57 हजार 188
परीक्षा में बैठी छात्राएं: 41 हजार 341
वहीं दूसरी ओर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2026 की पूरक परीक्षाओं के लिए बुधवार से आवेदन भरने शुरू हो गए। सचिव गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि नियमित और स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिए पूरक परीक्षा आवेदन 22 अप्रेल तक भरे जाएंगे। इसके अलावा 23 से 27 अप्रेल तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन किए जा सकेंगे। 28 अप्रेल से पूरक परीक्षा प्रारंभ होने तक असाधारण विलंब शुल्क के साथ आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। दसवीं और बारहवीं की पूरक परीक्षाएं (सैद्धांतिक) 14 से 16 मई तक होंगी। प्रायोगिक परीक्षाएं 7 मई से निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी।
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