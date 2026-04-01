CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई ने 10वीं का रिजल्ट जारी किया, बेटियां अव्वल, अजमेर रीजन टॉप-10 में नीचे खिसका

वहीं दूसरी ओर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2026 की पूरक परीक्षाओं के लिए बुधवार से आवेदन भरने शुरू हो गए। सचिव गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि नियमित और स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिए पूरक परीक्षा आवेदन 22 अप्रेल तक भरे जाएंगे। इसके अलावा 23 से 27 अप्रेल तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन किए जा सकेंगे। 28 अप्रेल से पूरक परीक्षा प्रारंभ होने तक असाधारण विलंब शुल्क के साथ आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। दसवीं और बारहवीं की पूरक परीक्षाएं (सैद्धांतिक) 14 से 16 मई तक होंगी। प्रायोगिक परीक्षाएं 7 मई से निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी।