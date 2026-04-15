15 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Politics : ‘बर्खास्त करने लायक है यह सरकार’, पंचायत-निकाय चुनाव टालने पर भड़के अशोक गहलोत

Panchayat-Nikay Elections: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव नहीं कराने पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने इसे संविधान के उल्लंघन जैसा बताते हुए राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Apr 15, 2026

Panchayat-Nikay Elections, Panchayat-Nikay Elections in Rajasthan, Rajasthan Panchayat-Nikay Elections, Ashok Gehlot statement Rajasthan, Rajasthan government dismissal demand, local body elections Rajasthan issue, panchayat elections delay Rajasthan, constitutional breakdown claim Rajasthan, Gehlot vs Rajasthan government, Rajasthan political news, governor intervention demand Rajasthan, president intervention call Rajasthan, Supreme Court remarks elections Rajasthan, Rajasthan democracy issue, election delay controversy Rajasthan, Rajasthan latest political update, Gehlot social media statement, Rajasthan governance crisis

अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव नहीं कराने के मुद्दे पर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताते हुए साफ कहा कि ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए।

'कानून का उल्लंघन'

सोशल मीडिया पर जारी बयान में गहलोत ने कहा कि चुनाव नहीं कराना सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है और यह 'कांस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन' जैसा मामला है। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक इस पर अपनी बात स्पष्ट कर चुके हैं, फिर भी सरकार निर्देशों का पालन नहीं कर रही, तो यह गंभीर स्थिति है।

संविधान की मूल भावना पर चोट

गहलोत ने कहा कि राज्यपाल और केंद्र सरकार को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति को आगे आकर सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव समय पर हों और लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने आगे कहा कि ये संविधान की मूल भावना को चोट कर रहे हैं तो ये संविधान के ब्रेकडाउन की तरह है। इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। अब बर्खास्त कौन करे? बर्खास्त करने वाले इनके पार्टनर हैं, डबल इंजन जो ये कहते हैं, एक बड़ा इंजन दिल्ली के अंदर है और वही बर्खास्त कर सकता है। ये उनके चहेते हैं तो इन लोगों को क्या बर्खास्त करेंगे। बर्खास्त करने लायक केस है ये।

चुनाव से बचने की कोशिश कर रही है सरकार

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार चुनाव से बचने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अपने कार्यकाल का उदाहरण देते हुए कहा कि कर्मचारियों की हड़ताल के बावजूद चुनाव कराए गए थे और हर हाल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखा गया था। गहलोत के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और सरकार पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है।

इससे पूर्व अशोक गहलोत ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से परिसीमन को लेकर जताए रोष एवं आशंकाओं के मद्देनजर दक्षिण की चिंताओं को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। गहलोत ने बुधवार को जयपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में उत्पन्न रोष को लेकर पूछे प्रश्न के जवाब में यह बात कही।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: हवाई पट्टी के बाद राजस्थान के छोटे से शहर में बनेगा एयरपोर्ट, CM भजनलाल शर्मा ने दी सहमति
सिरोही
Abu Road airport demand, Mount Abu airport project, Rajasthan aviation development, Bhajanlal Sharma meeting Brahma Kumaris, Abu Road airstrip expansion, Manpur airstrip airport plan, Rajasthan infrastructure news, spiritual tourism Mount Abu, Brahma Kumaris initiatives India, road safety awareness campaign India, plantation drive 90 lakh trees, de-addiction campaign 10 crore people, Rajasthan development projects, Abu Road latest news, Jaipur CM meeting update

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Apr 2026 05:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Politics : ‘बर्खास्त करने लायक है यह सरकार’, पंचायत-निकाय चुनाव टालने पर भड़के अशोक गहलोत

पत्रिका लाइव अपडेट

MPBSE Result 2026 Live : एमपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित, फिर बेटियों ने रचा इतिहास

MPBSE Result 2026
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

संसद और विधानसभाओं में आधी आबादी की बढ़ेगी भागीदारी, मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षण: सीएम भजनलाल

जयपुर

बीमारियों पर लगाम के लिए ‘हेल्थ टैक्स’ जरूरी

जयपुर

Career Counseling: छात्रों के लिए बड़ा अवसर, 16 अप्रैल को करियर वेबिनार, विशेषज्ञों से मिलेगा मार्गदर्शन

जयपुर

Solar Energy: बदल रही राजस्थान की तस्वीर, देश में बना नंबर वन; मिले ये सुखद संकेत

rajasthan development
जयपुर

Jaipur Fire: चार मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर में लगी भीषण आग, बड़ी मात्रा में टायर जले, ऊपरी मंजिल में रह रहे थे लोग

Jaipur Fire
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.