RVUNL : राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने बनाया नया रिकार्ड, ऊर्जा मंत्री ने दी बधाई

राजस्थान में अब 26 जिलों में किसानों को दिन के समय सिंचाई के लिए बिजली मिलने लगी है। चित्तौड़गढ़ और टोंक जिलों को भी दो ब्लॉक डे-टाइम कृषि विद्युत आपूर्ति व्यवस्था से जोड़ दिया गया है। चित्तौड़गढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि उपभोक्ता जिला है, जहां 1.01 लाख कृषि उपभोक्ता है। वहीं टोंक जिले में 34,748 उपभोक्ता है। इससे पहले दौसा और करौली जिलों को इस व्यवस्था में शामिल किया गया था। बाकी जिलों में भी दो ब्लॉक सप्लाई शुरू करने के लिए ट्रांसमिशन क्षमता बढ़ाने, नई लाइनों के निर्माण और सब-स्टेशनों की स्थापना का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। इससे किसानों को रात में सिंचाई की मजबूरी से राहत मिलेगी।