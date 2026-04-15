Rajasthan News : MLA रविंद्र सिंह भाटी से विवाद के बीच अब MP हनुमान बेनीवाल के साथ दिखे सिंगर छोटू सिंह, जानें क्या बात हुई?

भजन संध्या के दौरान छोटू सिंह रावणा ने मंच से हनुमान बेनीवाल की जमकर तारीफ की। उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू का जिक्र करते हुए कहा, "मुझसे एक पत्रकार ने पूछा था कि आपका पसंदीदा नेता कौन है? मैंने बिना झिझक हनुमान बेनीवाल जी का नाम लिया। जब पत्रकार ने पूछा क्यों? तो मैंने कहा कि वह बंदा किसी से डरता नहीं है, और जो किसी से नहीं डरता, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है।" छोटू सिंह के इस बयान को सीधे तौर पर उनकी 'निडर' छवि और हालिया विवादों से जोड़कर देखा जा रहा है।