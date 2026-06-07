जोधपुर के मांडियाई खुर्द में हादसा: होद में डूबने से 3 चचेरे बहन-भाइयों की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

जोधपुर: मथानिया क्षेत्र के मांडियाई खुर्द गांव में शनिवार को ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने पूरे गांव को गम में डुबो दिया। खेलते-खेलते खेत में बने जल होद के पास पहुंचे तीन मासूम बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। शाम तक जिन बच्चों की किलकारियां गांव में गूंज रही थीं, कुछ ही घंटों बाद उनकी अंतिम यात्रा निकली। एक साथ तीन बच्चों की मौत से पूरे गांव में मातम छा गया और परिजनों की चीख-पुकार सुन हर आंख नम हो गई।