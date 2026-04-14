Rajasthan News : किसानों के धरने में हनुमान बेनीवाल की एन्ट्री और ‘चेतावनी’ से हड़कंप, देर रात कई मांगों पर बनी सहमति

जोधपुर रिंग रोड के निर्माण के कारण अपनी जमीनें और रास्ते खो चुके किसान जाजीवाल भाटियान में धरना दे रहे थे। सोमवार को जैसे ही हनुमान बेनीवाल वहां पहुंचे, आंदोलन को नई ऊर्जा मिल गई। किसानों ने सांसद को बताया कि कैसे घटिया निर्माण, जलभराव और मुआवजे में धांधली ने उनका जीना मुहाल कर दिया है। खेतों तक जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं और सर्विस रोड के नाम पर केवल आश्वासन मिले हैं।