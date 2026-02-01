मसालों की गुणवत्ता के लिए फिर से जैविक खेती आवश्यक : कुलगुरु जैतावत

जोधपुर। डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. (वैद्य) गोविंद सहाय शुक्ल ने कहा कि रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण मरु प्रदेश के सौंफ, जीरा, मेथी जैसे मसालों की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित दो दिवसीय जिला स्तरीय संगोष्ठी “मसाला फसलों का निर्यातोन्मुख उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन” के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि कुलगुरु प्रो. शुक्ल ने यह बात कही।