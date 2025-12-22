22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

Aravalli : सीएम भजनलाल बोले- अरावली में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होने देंगे

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अरावली को लेकर गुमराह करने वाला बयान दे रहे हैं। वे काम नहीं करते। सिर्फ ट्वीट करते हैं। 'सेव अरावली' का डीपी बदलने से काम नहीं होता।

less than 1 minute read
Google source verification

झालावाड़

image

kamlesh sharma

Dec 22, 2025

CM Bhajanlal Sharma

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा: फोटो पत्रिका

झालावाड़। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को अरावली मामले में कांग्रेस पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। यहां डग में राज्य सरकार के दो साल पूरे होने पर आयोजित महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार अरावली में किसी भी तरह की छेड़छाड़ और खनन नहीं होने देगी। इस बात का प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाते हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अरावली को लेकर गुमराह करने वाला बयान दे रहे हैं। वे काम नहीं करते। सिर्फ ट्वीट करते हैं। 'सेव अरावली' का डीपी बदलने से काम नहीं होता। काम होता है दृढ़ इच्छाशक्ति से। मैं गहलोत से पूछना चाहता हूं कि 2002 और 2010 में आपने कैसे काम किया। आपने 700 पट्टे और 1000 लीज कैसे दी। इसके पेपर मेरे पास हैं। आपने ब्रज कोस में पर्वतमाला में पट्टे दे दिए। भाजपा सरकार ने उनको निरस्त किया।

बांध बनाने की घोषणा

मुख्यमंत्री ने झालावाड़ के डग में छोटी काली सिंध और चाचूरनी नदी पर बांध बनाने की घोषणा की। डग में पशुओं के लिए 15 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की भी घोषणा की। यहां मालवी और गिर गायों की नस्ल सुधार पर काम किया जाएगा। सभा को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सांसद दुष्यंत सिंह ने भी संबोधित किया।

ये भी पढ़ें

Save Aravalli : अरावली पर सियासी संग्राम, राजस्थान की राजनीति गरमाई, भाजपा का पलटवार, कांग्रेस का सत्याग्रह
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 09:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Aravalli : सीएम भजनलाल बोले- अरावली में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होने देंगे

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jhalawar Visit: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को आज करेंगे संबोधित

CM-Bhajanlal-Jhalwar-Visit
झालावाड़

प्रभारी मंत्री बोले अवैधरूप से बसी कॉलोनियों के खिलाफ होगी कार्रवाई, करेंगे ध्वस्त

झालावाड़

Jhalawar: शादी का झांसा देकर करती थी ये काम, 6 महीने से फरार महिला आरोपी गिरफ्तार

Jhalawar-Crime
झालावाड़

जन्मप्रमाण में संशोधन के अवैध रूप से वसूले जा रहे डेढ़ सौ रुपए, संभागीय आयुक्त ने दिए कार्रवाई के निर्देश

झालावाड़

राजे के विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम कटे, सबसे कम डग में

झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.