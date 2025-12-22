Aravalli : सीएम भजनलाल बोले- अरावली में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होने देंगे

झालावाड़। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को अरावली मामले में कांग्रेस पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। यहां डग में राज्य सरकार के दो साल पूरे होने पर आयोजित महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार अरावली में किसी भी तरह की छेड़छाड़ और खनन नहीं होने देगी। इस बात का प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाते हैं।