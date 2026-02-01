सैटेलाइट अस्पताल का 50 करोड़ रूपए की लागत से होगा विस्तार, आईसीयू व ट्रोमा सेंटर भी बनेगा

झालावाड़. राजकीय जिला चिकित्ससालय सैटेलाइट में सुपरस्पेशियलिटी सेवाओं की सुविधा मिलने लगी है। ऐसे में ग्रामीण मरीजों को यहां कई बीमारियों के इलाज में सहायता मिलेगी। मरीजों की संख्या बढ़ाने से झालावाड़ मेडिकल कॉलेज का भार कम होगा। यहां सप्ताह में दो दिन ऑपरेशन भी होने लगे है। सैटेलाइट चिकित्सालय का विस्तार जल्द होगा। यहां दूसरी मंजिल पर 50 करोड़ रूपए की लागत से दूसरी मंजिल का निर्माण करवाया जाएगा। जिसमें कई विभाग खुलने से मरीजों को मेडिकल कॉलेज स्तर की सुविधाएं मुहैया हो सकेंगी। सीएमएचओ डॉ. साजिद खान ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एवं सांसद दुष्यंत सिंह ने 25 दिसंबर को हुए कार्यक्रम यहां बनने वाले भवन का वर्चुअल शिलान्यास किया था। राज्य सरकार ने बजट सत्र में चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया था। जिसके भवन निर्माण के लिए 50 करोड रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है,निविदाएं आमंत्रित कर कार्यादेश भी जारी कर दिया गया है।