Gold-Silver Price Hike: सोने-चांदी के बढ़े दाम तो झालावाड़ में मां ने बेटियों की शादी के लिए निकाला ये अनूठा तरीका

सोने चांदी के रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी कीमतों ने गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों के अरमान लील लिए हैं। वहीं बेटी की स्वर्ण आभूषणें से सजकर दुल्हन बनने की तमन्ना भी अधूरी रह गई है। अधिकतर परिवारों में मां अपनी बेटी के लिए अपने गहने बेचकर आभूषण देने के लिए बेबस है। पिछले दो महीने से लगातार सोने चांदी के भावों के बड़ा उलटफेर से हालात ऐसे है कि दाम घटने की आस में शादियां भी आगे खिसकाई जा रहीं है, लेकिन सोने-चांदी के भाव कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं।