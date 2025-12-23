प्रभारी मंत्री ने सीकर कलक्टर को सुनाई जमकर खरी-खोटी, बोले- ‘इन चोरों को क्यों दे रहे हो संरक्षण’

इस दौरान जब जिला कलक्टर मुकुल शर्मा नगर परिषद कर्मचारियों की ओर से जवाब देने लगे तो मंत्री ने कहा कि इन चोरों को संरक्षण देने की जरूरत नहीं है कलक्टर साहब….। प्रभारी मंत्री ने कलक्टर से कहा कि यह कौनसा तरीका हुआ आपका…..आपकी मर्जी हो उस तरह से सेवा शिविरों को चलाइए, मैं जा रहा हूं। मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस मामले में अब सीधे सीएम को रिपोर्ट करूंगा। मामले की जानकारी मिलने पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी नगर परिषद पहुंचे और उन्होंने प्रभारी मंत्री के साथ जिला कलक्टर व नगर परिषद आयुक्त से बातचीत की।