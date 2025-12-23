23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

प्रभारी मंत्री ने सीकर कलक्टर को सुनाई जमकर खरी-खोटी, बोले- ‘इन चोरों को क्यों दे रहे हो संरक्षण’

प्रशासनिक व्यवस्थाओं की हकीकत जानने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री संजय शर्मा ने मंगलवार को नगर परिषद सीकर का औचक निरीक्षण किया।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

kamlesh sharma

Dec 23, 2025

फोटो पत्रिका

सीकर। प्रशासनिक व्यवस्थाओं की हकीकत जानने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री संजय शर्मा ने मंगलवार को नगर परिषद सीकर का औचक निरीक्षण किया। राज्य सरकार के दो साल पूरे होने पर नगर परिषद में आयोजित शिविर में ज्यादातर अधिकारी-कर्मचारी अपनी सीटों पर मौजूद नहीं मिले। जब प्रभारी मंत्री ने शिविर में हो रहे कार्यों के बारे में जानकारी मांगी तो अधिकारी मोबाइल में सूची दिखाने लगे, जिस पर वे तैश में आ गए।

इस दौरान जब जिला कलक्टर मुकुल शर्मा नगर परिषद कर्मचारियों की ओर से जवाब देने लगे तो मंत्री ने कहा कि इन चोरों को संरक्षण देने की जरूरत नहीं है कलक्टर साहब….। प्रभारी मंत्री ने कलक्टर से कहा कि यह कौनसा तरीका हुआ आपका…..आपकी मर्जी हो उस तरह से सेवा शिविरों को चलाइए, मैं जा रहा हूं। मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस मामले में अब सीधे सीएम को रिपोर्ट करूंगा। मामले की जानकारी मिलने पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी नगर परिषद पहुंचे और उन्होंने प्रभारी मंत्री के साथ जिला कलक्टर व नगर परिषद आयुक्त से बातचीत की।

प्रभारी मंत्री बोले, मजाक समझ रखा है क्या, मैं मंत्री हूं

प्रभारी मंत्री संजय शर्मा ने जिला कलक्टर को पास बैठाकर सेवा शिविर के तहत सीकर में हो रहे कार्यों की सूची मांगी तो राजस्व अधिकारी और अधिशासी अभियंता जवाब नहीं दे सके। जब नगर परिषद के राजस्व अधिकारी ने सेवा शिविर के कार्यों की सूची मोबाइल में दिखाई तो प्रभारी मंत्री ने कहा कि मजाक समझ रखा है ? मैं मंत्री हूं, आप किसी कर्मचारी को सूची नहीं दिखा रहे हो, प्रिंट आउट लेकर आओ। प्रिंटेड सूची मांगने पर करीब 10 मिनट तक कर्मचारी एक-दूसरे की ओर बगलें झांकते रहे।

बिना सरकारी लवाजमे के पहुंचे प्रभारी मंत्री

जिला प्रभारी मंत्री संजय शर्मा मंगलवार को बिना किसी सरकारी लवाजमे और बिना एस्कॉर्ट के निजी गाड़ी से सीकर पहुंचे थे। उनके अचानक पहुंचने की सूचना पर करीब 20 मिनट बाद जिला कलक्टर मुकुल शर्मा भी नगर परिषद पहुंचे।

नगर परिषद से लेंगे रिपोर्ट: यूडीएच मंत्री

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रभारी मंत्री के निरीक्षण की जानकारी मिली है। नगर परिषद से पूरे मामले की रिपोर्ट ली जाएगी। साथ ही राज्य सरकार के दो साल के कार्यकाल में आयोजित शिविरों में कितने लोगों के काम हुए और कितने आवेदन लंबित हैं इसकी भी विस्तृत रिपोर्ट मंगाई गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Dec 2025 08:24 pm

Published on:

23 Dec 2025 08:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / प्रभारी मंत्री ने सीकर कलक्टर को सुनाई जमकर खरी-खोटी, बोले- ‘इन चोरों को क्यों दे रहे हो संरक्षण’

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीकर में डूंगा की नांगल रास्ता विवाद, प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप, विधायक सुरेश मोदी धरने पर बैठे

Sikar News, Rajasthan News, MLA Suresh Modi, MLA Suresh Modi protest, Dunga Nangal road dispute
सीकर

‘3 इडियट्स’ के फरहान की राह पर चला राजस्थान का निर्मल, चयन पर पिता के सामने निकल पड़े आंसू, जानिए कहानी

3 idiots farhan
Patrika Special News

Sikar: फतेहपुर में तेज रफ्तार एंबुलेंस की स्कूल बस से भिड़ंत, एंबुलेंस चालक की मौत

सीकर

खाटूश्यामजी से बड़ी खबर, आज शाम 5 बजे खुलेंगे पट, फिर होंगे बाबा के दर्शन, 19 घंटे इसलिए किया था दरबार बंद

Khatushyamji Temple, Khatushyamji Temple News, Khatushyamji Temple Latest News, Khatushyamji Temple Update News, Khatushyamji Temple Today News, Khatushyamji Temple Trust, Sikar News, Rajasthan News
सीकर

बड़ी खुशखबरी: आंगनबाड़ी केंद्रों के इन रिक्त पदों पर होगी भर्ती, विभाग ने मांगे आवेदन, 18 जनवरी तक कर सकते हैं जमा

Anganwadi Jobs
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.