Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खास खबर

VIDEO: अचानक रणथंभौर पहुंचे वन मंत्री, पहचान छिपाकर 3 घंटे की जंगल सफारी; अधिकारियों को लगाई फटकार

Rajasthan News: प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा बीते रविवार को बिना किसी पूर्व सूचना के सवाईमाधोपुर के रणथम्भौर पहुंचे । इसके बाद सीधे जिप्सी से जंगल भ्रमण पर निकल गए।

2 min read

सवाई माधोपुर

image

Nirmal Pareek

Oct 13, 2025

Forest Minister Sanjay Sharma

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा बीते रविवार को बिना किसी पूर्व सूचना के सवाईमाधोपुर के रणथम्भौर पहुंचे । इसके बाद सीधे जिप्सी से जंगल भ्रमण पर निकल गए। वन मंत्री संजय शर्मा सामान्य पर्यटक की तरह सफारी के लिए पहुंचे। उन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक करवाया और तत्काल शेयरिंग स्लॉट में भुगतान कर टोपी, चश्मा और मास्क पहनकर शाम की सफारी की।

पर्यटकों से बातचीत कर अनुभव जाने

वन मंत्री ने जोन एक से पांच तक भ्रमण करते हुए बाघ टी-120 गणेश सहित कई बाघ-बाघिनों की गतिविधियां देखीं और पार्क में मॉनिटरिंग व ट्रैकिंग सिस्टम की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने पर्यटकों से बातचीत कर उनके सफारी अनुभव और सुझाव भी जाने। वन मंत्री के अचानक दौरे से वन विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया।

उन्होंने रणथम्भौर के कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर की जांच की, जिसमें एक कर्मचारी मौके पर मौजूद होने के बावजूद दर्ज नहीं था, जिस पर मंत्री ने नाराजगी जताई और नियमित उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए।

यहां देखें वीडियो-


ड्राइवर ने यू-टर्न लेने से किया मना

बताते चलें कि जंगल भ्रमण के दौरान ड्राइवर भी मंत्री को नहीं पहचान पाया। इस दौरान वनमंत्री के यू-टर्न की कहने पर उसने नियमों का हवाला देते हुए जिप्सी को यू-टर्न लेने से मना कर दिया। इस पर मंत्री ने उससे कुछ नहीं कहा और वन-वे के माध्यम से ही पार्क का भ्रमण किया।

सफारी के दौरान उन्हें जंगल में वन विभाग का गश्ती वाहन नजर नहीं आया, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई। वनकर्मियों से उन्होंने कहा कि इस तरह बाघों की निगरानी कैसे होगी? पार्क में पर्यटक भगवान भरोसे हैं। उन्होंने वनकर्मियों को निर्देश दिए कि उनके अधिकारियों को सर्किट हाउस भेजा जाए, जहां वे उनसे चर्चा करेंगे। साथ ही, बाघों की मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान देने के आदेश भी दिए।

सफारी पूरी कर पहचान उजागर की

बताते चलें कि वन विभाग को मंत्री की मौजूदगी की जानकारी तब हुई, जब उन्होंने सफारी पूरी कर अपनी पहचान उजागर की। उन्होंने बताया कि यह कदम इसलिए उठाया ताकि वे एक आम पर्यटक के दृष्टिकोण से व्यवस्थाओं की हकीकत समझ सकें। सफारी के दौरान देखी गई कमियों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।

सूत्रों के अनुसार, वन मंत्री का यह आकस्मिक दौरा रणथम्भौर में संभावित प्रशासनिक बदलावों की भूमिका के रूप में देखा जा रहा है और जल्द ही बड़े फेरबदल की संभावना जताई जा रही है।

ये भी पढ़ें

जयपुर-अजमेर हाइवे पर सड़क हादसा, सड़क पर पाम ऑयल से फिसली एंबुलेंस, 2 की मौके पर दर्दनाक मौत, तीन लोग घायल
जयपुर
Jaipur-Ajmer Highway Road Accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Oct 2025 11:52 am

Hindi News / Special / VIDEO: अचानक रणथंभौर पहुंचे वन मंत्री, पहचान छिपाकर 3 घंटे की जंगल सफारी; अधिकारियों को लगाई फटकार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

खास खबर

ट्रेंडिंग

गुजरात में यौन शोषण की शिकार हुई राजस्थान की नाबालिग, पेट दर्द हुआ तो पहुंची अस्पताल; बेटी को दिया जन्म

Girl rape
बांसवाड़ा

Rajasthan : 21 अक्टूबर को लेकर उलझन में हैं सरकारी कर्मचारी, जानें क्या है माजरा

Rajasthan Government Employees are Confused about 21 October find out what matter is
उदयपुर

अलवर में छह गांवों के विकास का बनेगा मास्टर प्लान, अब गांवों को मिलेगा शहर जैसा ढांचा

अलवर

चूरू जिले के जयसंगसर गांव के पास होटल मालिक पर हमला, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने

Gang war in Delhi: गैंगवार; दिल्ली में कुख्यात गैंगस्टर के भांजे पर ताबड़तोड़ बरसाईं गोलियां, बेटी भी घायल
चूरू

Churu : आवंटन के 19 वर्षों बाद भी विद्यालय को नहीं मिल रहा खेल मैदान

चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.