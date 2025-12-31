Good News: 26 जनवरी पर नई दिल्ली में झालावाड़ के 2 NCC कैडेट भी करेंगे परेड, RDC में हुए सेलेक्ट

गणतंत्र दिवस शिविर का उद्देश्य कैडेटों के आत्मविश्वास को बढ़ाना है, उनमें नैतिकता के मूल्य को बढ़ावा देना और हमारे देश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं से युवाओं को अवगत कराना है। आरडीसी शिविर में भारत के सभी राज्यों से बेस्ट कैडेट्स का चयन किया जाता है, इसी वजह से इस शिविर में "मिनी इंडिया" का प्रतिबिंब दिखाई देता है।