31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Rajasthan News: सवा करोड़ की रिश्वत से बनाई अवैध सड़क, चार्जशीट में कई नाम; राजस्थान में ही रची पूरी कहानी

सड़क को बनाने के लिए करीब सवा करोड़ रुपए की रिश्वत राजस्थान के रॉयल्टी ठेकेदार के माध्यम से हरियाणा के संबंधित विभागों और जनप्रतिनिधियों को दी गई थी। रिश्वत की रकम राजस्थान में भी बांटी गई थी।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Anil Prajapat

Dec 31, 2025

Aravalli

अरावली की पहाड़ी तोड़कर बनाई अवैध सड़क। फोटो: पत्रिका

भरतपुर। डीग जिले में राजस्थान और हरियाणा के बीच 1500 से ज्यादा हरे पेड़ों की कटाई कर छह किलोमीटर लंबी व 33 फीट चौड़ी सड़क वन विभाग की जमीन और अरावली की पहाड़ी तोड़कर बनाई गई थी, जिससे अवैध खनन सामग्री का परिवहन आसानी से हो सके। इस सड़क को बनाने के लिए करीब सवा करोड़ रुपए की रिश्वत राजस्थान के रॉयल्टी ठेकेदार के माध्यम से हरियाणा के संबंधित विभागों और जनप्रतिनिधियों को दी गई थी। रिश्वत की रकम राजस्थान में भी बांटी गई थी।

यह खुलासा एसीबी गुरुग्राम, हरियाणा की जांच रिपोर्ट में हुआ है। यह खेल दोनों राज्यों में अवैध खनन सामग्री के परिवहन के लिए था। एसीबी रिपोर्ट में एक दर्जन से अधिक अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, रॉयल्टी ठेकेदार और खनन माफियाओं के नाम चार्जशीट में दाखिल किए हैं।

अहम साक्ष्य हाथ लगे

एसीबी एक आरोपी की निशानदेही से रिश्वत की एक लाख रुपए की नकदी भी बरामद कर चुकी है। छह आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले में 187 गवाहों को शामिल किया गया है, जिनमें एक दर्जन से अधिक अधिकारी राजस्थान के हैं। इस प्रकरण में कुछ जनप्रतिनिधियों और खनन माफिया गिरोह की कॉल रिकॉर्डिंग्स की भी जांच की गई है। इनमें भी टीम के हाथ अहम साक्ष्य लगे हैं, हालांकि अभी इन्हें चार्जशीट के साथ शामिल नहीं किया गया है। यदि ये सामने आते हैं, तो संभव है कि राजस्थान की राजनीति में भी कुछ बड़े नाम सामने आ सकते हैं।

चार्जशीट में हरियाणा-राजस्थान नेटवर्क

जांच में यह भी सामने आया है कि बसई नवाब के सरपंच ने 12 लाख रुपए की रिश्वत भतीजे महकुम के माध्यम से अगस्त 2024 में जुबेर को उसके फार्म पर भिजवाई। वहां उसकी मुलाकात गांव हमन नगर, जिला नूंह निवासी मोहम्मद हबीब से हुई, जिसने फिरोजपुर झिरका विधानसभा से इनेलो पार्टी से चुनाव लड़ा था। दिसंबर 2023 में मोहम्मद हनीफ की उससे मुलाकात हुई थी। उससे पहले दोनों अवैध रास्तों का काम मोहम्मद हबीब ही देख रहा था। उसने यह काम कराने के लिए राजस्थान के रॉयल्टी ठेकेदार से पहले ही 75 लाख रुपए ले रखे थे, जिसको लेकर बाद में कहासुनी हुई।

राजस्थान में ही रची गई पूरी कहानी

एसीबी ने बताया कि मामले में मो. हनीफ सरगना है और रिश्वत राजस्थान के स्टोन क्रशरों और रॉयल्टी ठेकेदारों से गई थी। रास्तों की सहमति के बाद एक बैठक हुई, जिसमें निर्णय हुआ कि रॉयल्टी ठेकेदार सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत देगा। इसमें राजस्थान के रॉयल्टी ठेकेदार की ओर से दौलत सिंह फौजदार शामिल रहे। एक बैठक जयपुर में कुलदीप भाटी के साथ भी हुई थी।

चार्जशीट में ये आरोपी

-मो. हनीफ उर्फ हन्ना
-चिनार चहल तत्कालीन एसडीएम
-रामकुमार तत्कालीन जिला चकबंदी अधिकारी
-जान मौहम्मद तत्कालीन सहायक चकबंदी अधिकारी
-अख्तर हुसैन तत्कालीन कानूनगो
-बिजेंद्र राणा तत्कालीन डीआरओ (सभी हरियाणा)
-चार्जशीट में राजस्थान के रॉयल्टी ठेकेदार प्रतिनिधि दौलत सिंह फौजदार का भी नाम

राजस्थान पत्रिका ने किया था उजागर

24 मार्च 2025 को पत्रिका ने सबसे पहले इस प्रकरण को 'खनन माफिया ने राजस्थान-हरियाणा के बीच बना दी 6 किमी की सड़क' शीर्षक से प्रकाशित किया था। इसके बाद जब लगातार अभियान चलाया गया, तब मामले की जांच शुरू हुई।

ये भी पढ़ें

Greenfield Expressway: 324 किमी लंबे ब्यावर-भरतपुर एक्सप्रेस-वे का सर्वे शुरू, प्रस्तावित रूट पर लगे निशान; किसान चिंतित
दौसा
Beawar-Bharatpur-Expressway

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Dec 2025 10:15 am

Published on:

31 Dec 2025 10:12 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Rajasthan News: सवा करोड़ की रिश्वत से बनाई अवैध सड़क, चार्जशीट में कई नाम; राजस्थान में ही रची पूरी कहानी

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bharatpur News : ‘मैं मंत्री जवाहर का बेटा, हिम्मत कैसे हुई आने की…’, महिला ने दिया थाने में मारपीट का परिवाद

Bharatpur News Deeg I am Minister Jawahars Singh Bedham son how dare you come here Woman files complaint police station
भरतपुर

Deeg: ‘अब कौन बनेगा हमारा सहारा…?’, पति की मौत से तनाव में आई पत्नी ने 3 बेटियों के साथ खाया जहर

Mass-Suicide-Attempt
भरतपुर

Bharatpur Accident: परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, गर्भवती बहन और मासूम भांजे के बाद भाई ने भी तोड़ा दम

Car-bike accident, Car-bike accident in Bharatpur, Car-bike accident in Rajasthan, Bharatpur car-bike accident, Bharatpur news
भरतपुर

भरतपुर : कार सवार युवकों ने युवती को गाड़ी से फेंका बाहर, नशे की हालत में जमकर मचाया उत्पात

Bharatpur
भरतपुर

Bharatpur News : भजनलाल के गुरु महंत रामदास का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल हुए सीएम

Bharatpur Ludhawai Bara Hanuman Temple Mahant Ramdas passed away CM Bhajanlal attended funeral
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.