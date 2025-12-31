Rajasthan News: सवा करोड़ की रिश्वत से बनाई अवैध सड़क, चार्जशीट में कई नाम; राजस्थान में ही रची पूरी कहानी

जांच में यह भी सामने आया है कि बसई नवाब के सरपंच ने 12 लाख रुपए की रिश्वत भतीजे महकुम के माध्यम से अगस्त 2024 में जुबेर को उसके फार्म पर भिजवाई। वहां उसकी मुलाकात गांव हमन नगर, जिला नूंह निवासी मोहम्मद हबीब से हुई, जिसने फिरोजपुर झिरका विधानसभा से इनेलो पार्टी से चुनाव लड़ा था। दिसंबर 2023 में मोहम्मद हनीफ की उससे मुलाकात हुई थी। उससे पहले दोनों अवैध रास्तों का काम मोहम्मद हबीब ही देख रहा था। उसने यह काम कराने के लिए राजस्थान के रॉयल्टी ठेकेदार से पहले ही 75 लाख रुपए ले रखे थे, जिसको लेकर बाद में कहासुनी हुई।