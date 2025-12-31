31 दिसंबर 2025,

बुधवार

कोटा

Kota: चांदी और सोने के भावों में गिरावट, गेहूं, सोयाबीन, मैथी तेज, चना हुआ मंदा, जानें सर्राफा मार्केट और मंडी के रेट्स

Gold-Silver Price: सर्राफा बाजार में चांदी व सोने के भावों में गिरावट आई। चांदी के भाव 1000 रुपए की गिरावट के साथ 237000 रहे।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Dec 31, 2025

Kota-Bhamashah-Mandi

File Photo: Patrika

Bhamashah Mandi News: भामाशाहमंडी में मंगलवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 1 लाख कट्टे की रही। गेहूं 20, सोयाबीन 50, मैथी 100 रुपए तेज रही। चना 50 रुपए मंदा रहा। लहसुन लगभग 3000 कट्टे की आवक रही। भाव 4000 से 16000 रहे। किराना बाजार में खाद्य तेलों में स्थिरता रही।

भाव इस प्रकार रहे: गेहूं 2451 से 2601, धान सुगन्धा 2400 से 3001, धान (1509) 2500 से 3401, धान (1847) 2400 से 3351, धान (1718-1885) 2600 से 3701, धान (पूसा-1) 2400 से 3650, धान (1401) 3600 से 3750, धान दागी 1200 से 2700, सोयाबीन 3000 से 4851, सरसों 6000 से 6780, अलसी 7500 से 8500, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1400 से 1800, मक्का सफेद 2500 से 3400, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 9500, मैथी 4000 से 5550, धनिया बादामी 7500 से 9300, धनिया ईगल 8500 से 9500, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4000 से 6600, चना देशी 4500 से 5000, चना मौसमी 4500 से 4950, चना पेप्सी 4800 से 5001, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 6000 से 7600 प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2260, चंबल 2235, सदाबहार 2120, लोकल रिफाइंड 2010, दीप ज्योति 2140, सरसों स्वास्तिक 2575, अलसी 2370 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 2910, कोटा स्वास्तिक 2560, सोना सिक्का 2810, कटारिया गोल्ड 2600 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1840, अशोका 1840 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4080 से 4120 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी : मिल्क फूड 9550, कोटा फ्रेश 8900, पारस 9350, नोवा 9200, अमूल 9800, मधुसूदन 9630 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6400-6600, तुअर दाल 78000-11000 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा: चांदी व सोने में गिरावट

कोटा. सर्राफा बाजार में मंगलवार को चांदी व सोने के भावों में गिरावट आई। चांदी के भाव 1000 रुपए की गिरावट के साथ 237000 रहे। जबकि जेवराती सोने के भाव 2000 रुपए की गिरावट के साथ 139000 प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के बाद 139700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 138750
गोल्ड (22 k) :128472
गोल्ड (20 k) : 120652
गोल्ड (18 k) : 111000
गोल्ड (14 k) : 97711
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

Lado Protsahan Yojana: राजस्थान में बेटियों के लिए खुशखबरी, सरकारी अस्पताल में जन्मी बच्चियों को निजी स्कूलों में भी लाभ मिलेगा
जयपुर
Lado Protsahan Yojana

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Dec 2025 09:13 am

Published on:

31 Dec 2025 09:11 am

Kota: चांदी और सोने के भावों में गिरावट, गेहूं, सोयाबीन, मैथी तेज, चना हुआ मंदा, जानें सर्राफा मार्केट और मंडी के रेट्स

कोटा

राजस्थान न्यूज़

