राजस्थान का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हाउसफुल, ‘नो-रूम’ से सैलानी परेशान, स्टेशन-पार्क में काटी रात, महंगे कमरों पर नाराजगी

पहले से अनुमान होने के बाद भी पर्यटन विभाग पर्यटकों की सुविधा के लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं कर सका। परेशान पर्यटकों को उनके ही हाल पर छोड़ दिया। 'पधारों म्हारे देश' के स्लोगन के विपरीत विभाग के गैर जिम्मेदाराना रवैये से देश-दुनिया में राज्य के पर्यटन की छवि ही खराब हुई। होटलों में नो-रूम की स्थिति है और चार हजार किराए वाले कमरे के 25 हजार रुपए तक वसूले जा रहे हैं। अस्थाई तौर पर बनाए गए टेटों में ठहरी महिला पर्यटक अपनी निजता को लेकर चिंतित हो रही हैं।