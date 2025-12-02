राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल का नया रूल, अब फैमिली और कपल्स को ही मिलेगी एंट्री

रिसोर्ट संचालकों के अनुसार, यह नीति केवल जिम्मेदार पर्यटन की दिशा में ही सकारात्मक कदम है। कारण यह है कि सम की खूबसूरती का आनंद शांत वातावरण में ही लिया जा सकता है और अधिकांश परिवार इसी उम्मीद से यहां आते हैं। जानकारों के अनुसार, क्षेत्र की छवि पर असर डालने वाली घटनाओं के सोशल मीडिया पर वायरल होने से भी संचालकों ने अपनी नीति बदली है।