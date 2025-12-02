Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल का नया रूल, अब फैमिली और कपल्स को ही मिलेगी एंट्री

जैसलमेर के सम सेंड ड्यून्स क्षेत्र में पर्यटन का चरित्र बदल रहा है। जिम्मेदार और सुरक्षित पर्यटन के लिए लगभग 90% रिसोर्ट अब केवल फैमिली और कपल बुकिंग स्वीकार कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Arvind Rao

image

चंद्रशेखर व्यास

Dec 02, 2025

Jaisalmer Some Sand Dunes Area

सम सेंड ड्यून्स स्थित रिसोट्र्स का नजारा (फोटो- पत्रिका)

जैसलमेर: विश्व प्रसिद्ध सम सेंड ड्यून्स क्षेत्र में पर्यटन का चरित्र तेजी से बदल रहा है। पर्यटन की झोली में आने वाले करीब 1800 करोड़ में से रेतीले धोरों के चुंबकीय आकर्षण से ही हर साल 300 करोड़ शामिल है। अब सेंड ड्यून्स के पास बने रिसोर्ट में जिम्मेदार और सुरक्षित पर्यटन की नीति पर ध्यान दिया जा रहा है।

इसी सोच के तहत कई प्रमुख रिसोर्टों ने अपनी बुकिंग नीति बदलते हुए सिर्फ फैमिली या कपल पर्यटकों को ही टेंट-कॉटेज उपलब्ध करवाना शुरू किया है। संचालकों का कहना है कि यह कदम पर्यटक सुरक्षा, मरु-पर्यावरण की स्वाभाविक शांति और सम के विशिष्ट अनुभव को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

पिछले कुछ वर्षों में बड़े समूहों में आने वाले युवा पर्यटकों की ओर से शराब और नशे की अवस्था में उत्पात, देर रात तेज आवाज में डीजे बजाने की जिद और महिलाओं की मौजूदगी में अशोभनीय व्यवहार जैसी घटनाएं बढ़ गई थीं। इससे न केवल शांत-पर्यटक परेशान होते थे, बल्कि मरुस्थल की मूल सुंदरता भी प्रभावित होती थी।

दावा- अनुशासन बढ़ा

रिसोर्ट संचालकों के अनुसार, यह नीति केवल जिम्मेदार पर्यटन की दिशा में ही सकारात्मक कदम है। कारण यह है कि सम की खूबसूरती का आनंद शांत वातावरण में ही लिया जा सकता है और अधिकांश परिवार इसी उम्मीद से यहां आते हैं। जानकारों के अनुसार, क्षेत्र की छवि पर असर डालने वाली घटनाओं के सोशल मीडिया पर वायरल होने से भी संचालकों ने अपनी नीति बदली है।

तब और अब

नववर्ष जैसे विशेष आयोजनों में पहले केवल फैमिली गेस्ट को प्राथमिकता दी जाती थी। उन दिनों माहौल में शांति और अनुशासन देखने के बाद पिछले एक-दो वर्षों से अधिकांश रिसोर्ट यह व्यवस्था पूरे सीजन लागू कर चुके हैं।

पर्यटन विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहल मरुस्थलीय पर्यटन को नई पहचान दे सकती है। सुरक्षित माहौल मिलने से फैमिली टूरिस्ट्स की संख्या बढ़ेगी और अनुशासन के कारण पर्यटकों को एक उच्च स्तरीय अनुभव मिलेगा।

फैक्ट फाइल

-300 करोड़ प्रतिवर्ष अनुमानित पर्यटन कारोबार सम से
-150 के करीब रिसोट संचालित हो रहे हैं सीजन के दौरान
-2 हजार के करीब ऊंट प्रतिदिन पर्यटकों को सफारी का अनुभव देने के लिए उपलब्ध
-90 फीसदी से अधिक रिसोर्ट ने अपना ली है फैमिली-टूरिस्ट्स की नीति

शांत, सुरक्षित व सकारात्मक वातावरण बना

फैमिली टूरिस्ट्स को प्राथमिकता देने से सम में अधिक शांत, सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण बन रहा है। इससे अनुशासन भी बढ़ा है और हर पर्यटक बेहतर अनुभव ले रहा है।
-पुष्पेन्द्र व्यास, रिसोर्ट संचालक

मेहमानवाजी सम की पहचान

सम क्षेत्र की पहचान मेहमाननवाजी है। फैमिली के लिए बुकिंग नीति अपनाने से उन्हें अशोभनीय हरकतों और असहज माहौल से सुरक्षा मिलती है।
-गुलाम रोजाणी, रिसोर्ट संचालक

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Dec 2025 10:56 am

Published on:

02 Dec 2025 10:55 am

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल का नया रूल, अब फैमिली और कपल्स को ही मिलेगी एंट्री

