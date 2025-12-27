पर्यटन सीजन में ‘ड्रिंक एंड ड्राइव’ पर पुलिस की सख्ती

पर्यटन सीजन के चरम पर पहुंचने के साथ ही जिले में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए जैसलमेर पुलिस ने आमजन एवं पर्यटकों से यातायात नियमों की सख्ती से पालना करने की अपील की है। जिला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शराब का सेवन कर वाहन चलाना न केवल दंडनीय अपराध है, बल्कि यह स्वयं और दूसरों के जीवन के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है।जैसलमेर पुलिस की ओर से जारी जागरूकता संदेश में कहा गया है कि ड्रिंक एंड ड्राइव की घटनाएं सड़क हादसों का बड़ा कारण बनती हैं, जिससे जानमाल की भारी क्षति होती है। ऐसे मामलों में कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाती है। पुलिस ने पर्यटक सीजन के दौरान जिले में किए जा रहे यातायात प्रबंधन में आमजन के सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सुरक्षित यात्रा सभी की जिम्मेदारी है। नियमों का पालन कर ही सड़क हादसों को रोका जा सकता है।