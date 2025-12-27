धर्म-कर्म… आशापुरा माता मंदिर में शतचंडी महायज्ञ शुरू, गूंज रहे वेदमंत्र

पोकरण कस्बे के ऐतिहासिक आशापुरा माता मंदिर में शनिवार को भारतीय लघु पंचांग परिवार बीकानेर व पोकरण के श्रद्धालुओं के तत्वावधान में शतचंडी महायज्ञ शुरू किया गया। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष 27 से 31 दिसंबर तक कस्बे के आशापुरा माता मंदिर में शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। विश्व कल्याण, सुख समृद्धि, शांति व भाइचारे की भावना को लेकर 16वें शतचंडी महायज्ञ के 5 दिवसीय अनुष्ठान में आशापुरा मंदिर में दुर्शाशप्तशति के पाठ के साथ यज्ञ किया जाएगा। इस दौरान हवनकुंड में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दी जाएगी। इस महायज्ञ के आचार्य पंडित अशोक बिस्सा सन्ना महाराज बीकानेर ने बताया कि इस यज्ञ का धार्मिक महत्व है और यह यज्ञ मळ मास में सरोवर अथवा नदी के किनारे किया जाता है। उन्होंने बताया कि यज्ञ के साथ मां जगदंबा के सभी रूपों का आह्वान किया जाएगा और प्रतिदिन दुर्गाशप्तशति के पाठ कर हवनात्मक यज्ञ किए जाएंगे।