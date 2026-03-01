रामदेवरा से ओसियां जा रहे गुजराती पर्यटकों की गाड़ी पलटी, चार जने गंभीर रूप से घायल

रामदेवरा निवासी दिलीपसिंह तवर व कमल पुरोहित इस समय रामदेवरा से फलोदी की तरफ अपना निजी वाहन लेकर जा रहे थे। उनके सामने गाड़ी पलटने से उन्होंने अपनी गाड़ी को रोकर तुरंत सभी घायलों को गाड़ी से बाहर निकलवा कर अपनी गाड़ी में डालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामदेवरा लाए और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामदेवरा के चिकित्सकों को सूचित किया। चिकित्सकों के आने के बाद उनका उपचार शुरू किया गया। घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें यहां से पोकरण रेफर कर दिया गया है।