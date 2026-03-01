दो मुमुक्षुओं की होगी भगवती दीक्षा: संतोष मालू और मैना लूणिया धारण करेंगी पंच महाव्रत

स्वर्णनगरी में आध्यात्मिक वातावरण के बीच दो मुमुक्षुओं की भगवती दीक्षा 5 मार्च को आयोजित होगी। खरतरगच्छाधिपति आचार्य जिन मणिप्रभ सूरीश्वर महाराज के सान्निध्य में, खरतरगच्छाचार्य आचार्य जिन मनोज्ञसूरीश्वर महाराज तथा आचार्य जिन पूर्णानंद सूरीश्वर महाराज सहित शताधिक साधु-साध्वी भगवंतों की उपस्थिति में यह दीक्षा समारोह संपन्न होगा। बाड़मेर निवासी सुशीला देवी रतनलाल मालू की पुत्री संतोष मालू तथा शेरगढ़ निवासी सुमित्रा देवी रमेश कुमार लूणिया की पुत्री कुमारी मैना लूणिया संयम पथ को अंगीकार कर साध्वी जीवन में प्रवेश करेंगी। दोनों मुमुक्षु परमात्मा महावीर के बताए मार्ग पर अग्रसर होते हुए पंच महाव्रत धारण करेंगी। संतोष मालू ने बताया कि 26 वर्ष की आयु में प्रवर्तिनी सज्जन महाराज तथा प्रवर्तिनी शशिप्रभा महाराज के समुदाय की साध्वी सौम्यगुणा महाराज के बाड़मेर चातुर्मास के दौरान उन्हें सान्निध्य मिला।