विदेशी दम्पति पहुंचा बाबा के द्वार, की युद्ध थमने की प्रार्थना

इन दिनों चल रहे ईरान और अमेरिका-इजरायल युद्ध को लेकर विश्व के सभी देशों में लोगों में चिंता बनी हुई है। इसी तरह फ्रांस से रामदेवरा भ्रमण पर आए पेशे से वरिष्ठ सर्जन चिकित्सा फेलों व उनकी धर्मपत्नी सोलो ने होली के अवसर पर रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव से विशेष रूप से प्रार्थना की।