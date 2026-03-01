स्वर्णनगरी की चमक पर गंदगी का दाग, सैलानी जता रहे नाराजगी, ऐतिहासिक स्थलों के आसपास कचरे के ढेर

गत दिनों दुर्ग क्षेत्र में घूमने आए एनआरआइ सैलानियों ने शहर की डगमगाई साफ-सफाई व्यवस्था और अन्य अव्यवस्थओं को लेकर एक वीडियो में बेहद तल्ख स्वरों में अपनी बात कही। वह वीडियो खूब वायरल हुआ, लेकिन लगता है कि जिम्मेदारों तक नहीं पहुंचा। उनका साफ कहना था कि ऐतिहासिक धरोहर की भव्यता के साथ यह गंदगी मेल नहीं खाती। वे यहां की वास्तुकला और संस्कृति से प्रभावित होकर घूमने पहुंचे हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था निराशाजनक है। ऐसा ही एक वीडियो और प्रसारित हुआ, जिसमें दीवान सालमसिंह की हवेली के पास रखे कचरा पात्र में अपशिष्ट को किसी ने आग लगा दी और उसका जहरीला धुआं पूरे वातावरण को विषाक्त बना रहा है। दिन के इस वीडियो में पीछे सैलानी खड़े नजर आते हैं।