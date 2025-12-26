पर्यटन सीजन चरम पर, अनजान चेहरों के बीच मंडराते खतरे में सुरक्षा प्रबंधों की असली परीक्षा

केस 4 - सोनार दुर्ग में सैलानी की चैन झपटने की कोशिश के आरोप में एक युवक को सैलानियों की ओर से मौके पर ही दबोच लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची।

दिसंबर के अंतिम सप्ताह में स्वर्णनगरी में पर्यटन चरम पर है। होटल, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस और होम-स्टे फुल हो चुके हैं। बाजारों, सोनार दुर्ग क्षेत्र, गड़ीसर रोड, सम और अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भीड़ देखी जा रही है। इसी भीड़ में अनजान और संदिग्ध व्यक्तियों की आवाजाही तेजी से बढ़ी है। विगत दिनों में स्वर्णनगरी में सामान चोरी, दुकानों से सामान चुराने जैसी घटनाएं सामने आ चुकी है। ऐसी वारदातें न केवल सुरक्षा व निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं, बल्कि जैसलमेर की पर्यटन छवि को भी खतरे में डाल रही हैं। उधर, स्थानीय व्यापारी भी सुरक्षा कमज़ोरी को लेकर चिंतित हैं। होटलों, शोरूम और हस्तशिल्प दुकानों के मालिकों का कहना है कि अनजान व्यक्तियों की बढ़ती आवाजाही और चोरी की घटनाओं से कारोबार प्रभावित हो रहा है।