रोजगार की तलाश में बाहरी लोगों की आमद, सत्यापन को लेकर गंभीरता दिखाने की दरकार

इसी के साथ रोजी-रोटी की तलाश में बड़ी संख्या में बाहरी लोग जैसलमेर पहुंच चुके हैं, जिनमें से कई का अब तक पुलिस सत्यापन नहीं हो पाया है। सरहदी जिला होने के कारण जैसलमेर में सुरक्षा संवेदनशीलता स्वाभाविक है। पर्यटन स्थलों पर बाहरी लोग यहां रोजगार के लिए पहुंचे हुए हैं, न तो उनका सत्यापन किया गया है और न ही उनकी पहचान जानने के लिए सक्रियता दिखाई जा रही है। यही नहीं सोनार दुर्ग, गड़ीसर मार्ग सहित शहर के अन्य पर्यटन स्थलों पर रोजगाार के लिए पहुंचे लोगों के बारे में तो उनके आसपास रहने वाले या दुकानें संचालित करने वाले लोगों को भी पुख्ता जानकारी नहीं है। आंतरिक सुरक्षा के लिए ऐसे लोगों का सत्यापन जरूरी है।